Вырази в см 3м 6 дм 4см и построй графическую модель
Математика
Вырази в см 3м 6 дм 4см и построй графическую модель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
364 см, а графическую модель построить не могу.
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