Есть ли у этих слов проверочные слова? Если есть то какие? Слова:девицы,поздно,вечерком,богатырей,витязей.
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Есть ли у этих слов проверочные слова? Если есть то какие? Слова:девицы,поздно,вечерком,богатырей,витязей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дева вечерний у остальных нету это словарные слова
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