От данныйх глаголов образуи сушествительные...бегать....показать.....ударять....отдыхать......повторять.....голосовать....советовать....следовать.....обманывать.....отказывать.....заказывать....

Русский язык
От данныйх глаголов образуи сушествительные...бегать....показать.....ударять....отдыхать......повторять.....голосовать....советовать....следовать.....обманывать.....отказывать.....заказывать....
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бегать в школе, показать дом, ударять друга, отдыхать в санатории,повторять слово,голосовать дома,советовать тебе,следовать путь, обманывать мать,отказывать в помощи,заказывать пиццу
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