Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Помогите пожалуйста (2Sin^2a-1):Cos2a
Алгебра
Помогите пожалуйста (2Sin^2a-1):Cos2a
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2sin^2a-1):cos2a = 2sin^2a-1/cos2a
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Математика
Ракета пролетела 14 км за 4 с За какое время ракета пролетит путь равный 24 км 500 м помогите плиз
Ответить
Русский язык
Где ставиться запятая просто верните всех туда с кем было хорошо
Ответить
Алгебра
10/7sqrt7* sqrt 7/25
Ответить
Геометрия
Найдите углы параллеограмма, если один из них на 312* меньше суммы всех его углов.
Ответить
Математика
Помогите решить пожалуйста
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск