Разделите фразеологизмы на группы по значению.опрелелите значения фразеологизмов:вне себя.бить баклуши.довести до белого каления.горит в руках.

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Вне себя/довести до белого каления-фразеологизмы синонимы,означают Быть вне себя/вывести из себя,выходить из терпения. Бить в баклуши,горит в руках - фразеологизмы антонимы. Бить в баклуши- бездельничать,ничего не делать. Горит в руках - выполнять работу быстро,хорошо,с большим рвением.