ПОМОГИТЕ сочинение на тему Влияние человека на природу 10 предложений...
Биология
ПОМОГИТЕ сочинение на тему Влияние человека на природу 10 предложений...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Понимаю, у нас тоже такое было. Вот план: 1. Около 3х предложений о изучении природы человеком (что делают? Как изучают? Что стало известно?). 2. (Тоже где-то около 3х предложений) Помощь человека природе 3. 3предложения об экологических проблемах в природе из-за человека 4. Что-то от себя:)
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