ПОМОГИТЕ сочинение на тему Влияние человека на природу 10 предложений...

Гость: Гость:

Понимаю, у нас тоже такое было. Вот план: 1. Около 3х предложений о изучении природы человеком (что делают? Как изучают? Что стало известно?). 2. (Тоже где-то около 3х предложений) Помощь человека природе 3. 3предложения об экологических проблемах в природе из-за человека 4. Что-то от себя:)