Илья Муромец рассказ о нем

Гость: Гость:

Илья Муромец-отважный богатырь.Его пронзительный и суровый взгляд заставит задрожать любого,кто осмелиться противостоять ему.Он широк в плечах и вес превышает больше ста килограмм.За его плечами много подвигов и войн.Ни в какой битве он не любил проигрывать.Автор с гордостью описывает Илью,он красочно надевает его в железные доспехи.Показывает его силищу богатырскую.Автор старается передать насколько можно больше передать его суровость и справедливость.Моё мнение об этом герое сравнивается с мнением автора.Он очень могуч и всегда готов постоять за Русь.Его вороной верный конь тоже участвует в боях с Ильей и помогает ему за защиту родины.