Яке фізиологічне значення мае такий факт:у легеняхкапілярах міститься 33%усієі кр??ві організму
Биология
Яке фізиологічне значення мае такий факт:у легеняхкапілярах міститься 33%усієі кр??ві організму
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтоб насытить кровь кислородом
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Математика