Яке фізиологічне значення мае такий факт:у легеняхкапілярах міститься 33%усієі кр??ві організму

Биология
Яке фізиологічне значення мае такий факт:у легеняхкапілярах міститься 33%усієі кр??ві організму
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Гость:
Чтоб насытить кровь кислородом
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