Найдите значение выражения ( – 10)⁵ + ( – 10)³ + ( – 10)² объясните пожалуйста подробно

Гость: Гость:

-10 в пятой степени это -10 умножить на -10 умножить на -10 умножить на -10 умножит на -10 (сколько цифр в верху столько раз и умножай) + -10 умножить на -10 умножить на -10 + -10 умножить на -10 получается -100 000+(-1 000)+100=-100 900(минус 100 900)