Какие чувства вызывает увертюра Феликса Мендельсона «Сон в летнюю ночь» ?)

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Сон в летнюю ночь (Ein Sommernachtstraum) — концертная увертюра (op. 21) и музыка Феликса Мендельсона для одноименной комедии Уильяма Шекспира (op. 61). Увертюра была завершена 26 августа 1826 года и впервые публично исполнена в феврале 1827 года в Щецине под руководством Карла Лёве. Поначалу Мендельсон не собирался дополнять увертюру другими частями. В 1841 году король Фридрих Вильгельм IV, который был в восторге от театральной музыки Мендельсона к трагедии «Антигона» Софокла, прозвучавшей в Новом дворце в Потсдаме, предложил композитору сочинить побольше произведений подобного жанра. Мендельсон принял заказ и в течение 1843 года дописал к увертюре еще 10 частей, превратив её, таким образом, в сюиту. Первое исполнение музыки к комедии состоялось 14 октября 1843 года в Потсдамском дворце. А вот впечатление и мнение у всех разное. У меня вызвало бурю эмоций эта увертюра.