Какие чувства вызывает увертюра Феликса Мендельсона «Сон в летнюю ночь» ?)

Музыка
Какие чувства вызывает увертюра Феликса Мендельсона «Сон в летнюю ночь» ?)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сон в летнюю ночь (Ein Sommernachtstraum) — концертная увертюра (op. 21) и музыка Феликса Мендельсона для одноименной комедии Уильяма Шекспира (op. 61). Увертюра была завершена 26 августа 1826 года и впервые публично исполнена в феврале 1827 года в Щецине под руководством Карла Лёве. Поначалу Мендельсон не собирался дополнять увертюру другими частями. В 1841 году король Фридрих Вильгельм IV, который был в восторге от театральной музыки Мендельсона к трагедии «Антигона» Софокла, прозвучавшей в Новом дворце в Потсдаме, предложил композитору сочинить побольше произведений подобного жанра. Мендельсон принял заказ и в течение 1843 года дописал к увертюре еще 10 частей, превратив её, таким образом, в сюиту. Первое исполнение музыки к комедии состоялось 14 октября 1843 года в Потсдамском дворце. А вот впечатление и мнение у всех разное. У меня вызвало бурю эмоций эта увертюра.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Спутники земли проводят исследование (чего? для чего?)
Ответить
Литература
Как вы думаете почему Владимир Дубровский покинул своих крестьян?
Ответить
Математика
Книга дороже тетради в 3 раза а тетрадь дешевле книги на 12 рублей.Сколько стоит книги?
Ответить
Литература
Что сильнее времени?
Ответить
Русский язык
Есть ли у этих слов проверочные слова? Если есть то какие? Слова:девицы,поздно,вечерком,богатырей,витязей.
Ответить