Заполнить таблицу по биологии на тему: белая планария.
Биология
Заполнить таблицу по биологии на тему: белая планария.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молочно-белая планария -- голова с присосками, ротовое отверстие на брюшке -- у растений затрудняет процесс фотосинтеза в результате гибель, животных тоже приводит в летальному исходу, попадая в организм -- сортировать корм, держать заболевших на карантине. печеночный сосальщик - присоски, прючки, шипы - вызывает опистархоз, увеличение печени - не употреблять "грязную" воду (из непроверенных источников) бычий цепень -присоски, крючья, членники -возбудитель тениаринхоза -- не употреблять в пищу не доготовленное мясо.
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