Заполнить таблицу по биологии на тему: белая планария.

Гость: Гость:

Молочно-белая планария -- голова с присосками, ротовое отверстие на брюшке -- у растений затрудняет процесс фотосинтеза в результате гибель, животных тоже приводит в летальному исходу, попадая в организм -- сортировать корм, держать заболевших на карантине. печеночный сосальщик - присоски, прючки, шипы - вызывает опистархоз, увеличение печени - не употреблять "грязную" воду (из непроверенных источников) бычий цепень -присоски, крючья, членники -возбудитель тениаринхоза -- не употреблять в пищу не доготовленное мясо.