Помогите пожалуйста Все подробно )))

Гость: Гость:

1) а) 2-5/6=12/6-5/6=(12-5)/6=7/6 б)3 и 2/5+1 и 1/5=17/5+7/5=24/5 в) 5-3 и 2/11=5-35/11=55/11-35/11=(55-35)/11=20/11 г) 4 и 3/5+3 и 1/6=23/5+19/6=138/30+95/30=(138+95)/30=233/30 2) 1 день - 37/3 км 2 день - 37/3 * 7/4 =259/12 Вместе: 37/3+259/12=(148+259)12=407/12= 33 и 11/12 км 3) 3,2+28/25-1,4=3,2+1,12-1,4=2,92 4) х+67/21=61/14+61/12 х=61/14+61/12-67/21 х=(366+427-268)/284 х=525/284 х=1 и 241/284