10+5 баллов! Запишите уравнения реакций галогенирования одного из алканов (любого).

Химия
10+5 баллов! Запишите уравнения реакций галогенирования одного из алканов (любого).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СH₃-CH₂-CH₃ + Cl₂ --> СH₃-CHCl-CH₃ + HCl (2-хлорпропан) пропан C₂H₆ + Cl₂ ---> C₂H₅Cl + HCl (1-хлорэтан ) этан
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