Можно ли книжную графику назвать синтезом искусства?почему? У других не копировать!
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Можно ли книжную графику назвать синтезом искусства?почему? У других не копировать!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Книжную графику можно назвать синтезом искусства,поскольку подобрать шрифт и иллюстрации это большое умение. Ещё нужно уметь правильно сверстать макет книги.
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