Системы налогообложения в разных странах

Другие предметы
Системы налогообложения в разных странах
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соединенные Штаты Америки.Налоговая система в США — одна из самых сложных в мире: налоги взимаются на федераль­ном уровне и на уровне штатов, у которых различны не только ставки налогов, но и способы их исчисления. Это требует обяза­тельного обращения налогоплательщиков к специалистам по налогообложению. В стране действует дифференцированная шкала корпораци-онного налога в зависимости от величины годового дохода, на­пример при годовом объеме до 50 тыс. долларов США — 15 %, максимальная ставка составляет 34 %,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вопрос на засыпку для забавы. -48-(+2)=?
Ответить
История
Мини сочинение о вельможе египта .помоготе пожлуйста!прошу!
Ответить
Алгебра
Помогите, пожалуйста решить Буду очень благодарна :з
Ответить
Биология
Для чего нужны гидре кишечная полость и почка?
Ответить
Алгебра
Найдите корень уравнения Одна третья x равна 7 P.S. одна третья в дробном виде
Ответить