Системы налогообложения в разных странах
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Системы налогообложения в разных странах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соединенные Штаты Америки.Налоговая система в США — одна из самых сложных в мире: налоги взимаются на федеральном уровне и на уровне штатов, у которых различны не только ставки налогов, но и способы их исчисления. Это требует обязательного обращения налогоплательщиков к специалистам по налогообложению. В стране действует дифференцированная шкала корпораци-онного налога в зависимости от величины годового дохода, например при годовом объеме до 50 тыс. долларов США — 15 %, максимальная ставка составляет 34 %,
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