Найдите корень уравнения Одна третья x равна 7 P.S. одна третья в дробном виде
Алгебра
Найдите корень уравнения Одна третья x равна 7 P.S. одна третья в дробном виде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/3х = 7 3*1/3х = 3*7 х = 21
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Вычислить длины диагоналей и площадь параллелограмма построенного на векторах a ?? b a{0;3;4} b={-6;0;2}
Русский язык
Объясните, с точки зрения пунктуации, расстановку запятых в данных предложениях: 1. Послышался тихий шорох, хрустнул сучок, и из-за сарая показал...