Сходства и отличая строения плавника дельфина и плавника морской черепахи
Биология
Сходства и отличая строения плавника дельфина и плавника морской черепахи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сходство между пловниками дельфина и морской черепахи: у них одинаковая длина и ширина плавника. А отличаются они тем что у дельфинов плавник мощнее чем у черепахи. Ну как то так))
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