Известно, что среднее арифметическое данного набора чисел равно 28,мода равна 20. медиана 26, а размах 10. Найдите среднее арифметическое, моду, медиану и размах каждого набора меньших на 25% каждого из данных соответственно.
Алгебра
Известно, что среднее арифметическое данного набора чисел равно 28,мода равна 20. медиана 26, а размах 10. Найдите среднее арифметическое, моду, медиану и размах каждого набора меньших на 25% каждого из данных соответственно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не уверен, но мне кажется, что все числа уменьшатся на 25%. Получится 21; 15; 20,5; 7,5.
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