Напишите пожалуйста реферат по теме "Методика развития прыгучести, упражнения, комплекс.

Другие предметы
Напишите пожалуйста реферат по теме "Методика развития прыгучести, упражнения, комплекс.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прыжки в высоту Выполнение: Ноги на ширине плеч. Прыгните строго вверх насколько можете. Опустившись, присядьте примерно на четверть — это один прыжок. Примечание: Скорость прыжка при выполнении упражения важнее всего. Смысл заключается как можно более быстром выпрыгивании. Время, проводимое на земле, должно равняться долям секунды. ￼ Подъемы на носках Выполнение: Встаньте на что-нибудь так, чтобы пятки не соприкасались с полом (лестница, толстая книга). Поднимитесь на одной ноге как можно выше, затем на другой ноге. Отдых между подходами: 25–30 секунд. ￼
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Повний розбір слова: знав, співав.
Ответить
Русский язык
Испуганно. Состав слова
Ответить
Геометрия
Точки М и К середины сторон АВ и АС треугольника АВС соответственно. Найдите периметр треугольника АВС, если периметр треугольника МАК равен 17 см
Ответить
Математика
Записать числа по порядку от 23 до 35.
Ответить
Музыка
Мировая художественная культура примеры.
Ответить