Взять интервью у вашего кумира

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Взять интервью у вашего кумира
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть мой кумир это Виталий Пика(пишем своего кумира) задаем типичные вопросы: -откуда Вы? -В каких городах давали концерты(если это певец/певица) -В каких фильмах снимались(если актер/актриса) -Есть семья,дети. -Ваш родной город? -Общаетесь ли вы со своими родителями?(какие у вас с ними отнощения) *прощание* Вот вопросы.Можешь добавить своих(такое же задание было)))0
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