Мировая художественная культура примеры.
Музыка
Мировая художественная культура примеры.
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Мировая художественная культура -в российском образовании учебный предмет,в школе и высшей школе,изучающий основы художественной культуры.
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