Язык python: Условие Длина Московской кольцевой автомобильной дороги —109 километров. Байкер Вася стартует с нулевого километра МКАД и едет со скоростью vv километров в час. На какой отметке он остановится через tt часов? Пр...

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Язык python: Условие Длина Московской кольцевой автомобильной дороги —109 километров. Байкер Вася стартует с нулевого километра МКАД и едет со скоростью vv километров в час. На какой отметке он остановится через tt часов? Программа получает на вход значение vv и tt. Если vgt;0vgt;0, то Вася движется в положительном направлении по МКАД, если же значение vlt;0vlt;0, то в отрицательном. Программа должна вывести целое число от 0 до 108 — номер отметки, на которой остановится Вася.

Автор: Гость