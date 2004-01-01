Доклад про елену исинбаеву 6 класс

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Еле́на Гаджи́евна Исинба́ева (род. 3 июня 1982 года,Волгоград, РСФСР, СССР) — российская прыгунья с шестом. Двукратная олимпийская чемпионка (2004,2008), обладательница бронзовой медали Олимпийских игр 2012 года. Трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе и 4-кратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении. Обладательница 28 мировых рекордов[1] в прыжках с шестом среди женщин. Заслуженный мастер спорта России. 22 июля 2005 года на соревнованиях в Лондоне впервые в истории женских прыжков с шестом взяла высоту пять метров. 6 марта 2012 года признана[кем?] самой успешной действующей спортсменкой России. 18 августа 2016 года была избрана в комиссию спортсменов Международного Олимпийского Комитета(МОК)[2][3][4], войдя в четвёрку, отобранную из 24 кандидатов, получив 1365 голосов из 11 тысяч голосовавших атлетов, со сроком полномочий 8 лет. До неё спортсменом из России в комиссии был Александр Попов[5]. 21 августа 2016 года была избрана в члены Международного Олимпийского Комитета, получив 45 из 70 голосов при двух воздержавшихся[6].