Отличие хим. свойств предельных и непредельных углеводородов
Химия
Отличие хим. свойств предельных и непредельных углеводородов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У них будут различные химические свойства: придельные не могут присоединять к себе ничего, а для непредельных как раз характерны реакции присоединения. различная реакционная способность из-за различных связей между атомами в молекулах. ( в алканах это сигма связь,а в остальных есть уже и сигма, и пи,и тройная связи)
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