Отличие хим. свойств предельных и непредельных углеводородов

Гость: Гость:

У них будут различные химические свойства: придельные не могут присоединять к себе ничего, а для непредельных как раз характерны реакции присоединения. различная реакционная способность из-за различных связей между атомами в молекулах. ( в алканах это сигма связь,а в остальных есть уже и сигма, и пи,и тройная связи)