Как разделить 70 на 20 столбиком?
Математика
Как разделить 70 на 20 столбиком?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот, сначала берёшь по 3, потом по 5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите , пожалуйста , очень важно Rewite the sentences so that they mean the same, using the words in capital letters. 1) They don't allow us...
Физика
Кaким обрaзом телo мoжет нaчать движениe (измeнить свoю скoрость) в oтсутствие взaимодействия c дрyгими телaми (нaпример, в открытом космосе)?
Музыка
Идейное и художественное направление в культуре, охватывающее весь 19 век а)романтизм б)барокко в)классицизм
Українська мова