Как разделить 70 на 20 столбиком?

Математика
Как разделить 70 на 20 столбиком?
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Гость:
Вот, сначала берёшь по 3, потом по 5
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