Срочно 7 задание заранее спасибо
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Срочно 7 задание заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет,разного.(В 1-ом - притяжательное, во втором - качественное). Да, нулевое окончание.
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