1) как происходит выделение ненужных веществ у растений? 2)какие вещества растени?? выделяют круглосуточно,а какие на свету? 3) могут ли накапливаться вредные вещества у растений и животных?
Биология
1) как происходит выделение ненужных веществ у растений? 2)какие вещества растени?? выделяют круглосуточно,а какие на свету? 3) могут ли накапливаться вредные вещества у растений и животных?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) На свету кислород, как побочные продукт фотосинтеза, а круглосуточно -углекислый газ, так как дышат и днем и ночью... На свету поглощают углекислый газ потому как он им необходим для фотосинтеза, а круглосуточно поглощают кислород, потому как дышат. Вывод: Кислорода используют для собственного дыхания меньше, чем производят при фотосинтезе. Потому, что все живые существа дышат кислородом, произведенным растениями. 3) Вредные вещества как у растений, так и у животных накапливаться н е могут. Со временем они выводятся,например: у растений удаляются вредные вещества посредством листопада в осенний период.У животных посредством через пот, мочу и т.п.
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