1) как происходит выделение ненужных веществ у растений? 2)какие вещества растени?? выделяют круглосуточно,а какие на свету? 3) могут ли накапливаться вредные вещества у растений и животных?

Гость: Гость:

2) На свету кислород, как побочные продукт фотосинтеза, а круглосуточно -углекислый газ, так как дышат и днем и ночью... На свету поглощают углекислый газ потому как он им необходим для фотосинтеза, а круглосуточно поглощают кислород, потому как дышат. Вывод: Кислорода используют для собственного дыхания меньше, чем производят при фотосинтезе. Потому, что все живые существа дышат кислородом, произведенным растениями. 3) Вредные вещества как у растений, так и у животных накапливаться н е могут. Со временем они выводятся,например: у растений удаляются вредные вещества посредством листопада в осенний период.У животных посредством через пот, мочу и т.п.