Помогите прошу!!! Проставьте последовательность пошива фартука : -обработать на??ладные карманы и соединить их с основной деталью -соединить бретели с нагрудником -обработать бретели и пояс -обработать нагрудник -обраб...

Другие предметы
Помогите прошу!!! Проставьте последовательность пошива фартука : -обработать на??ладные карманы и соединить их с основной деталью -соединить бретели с нагрудником -обработать бретели и пояс -обработать нагрудник -обработать нижнюю часть -соединить нижнюю часть фартука с нагрудником -пришить пояс
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Обработать карманы, нашить их на нижнюю часть. 2) Обработать внешний срез оборки и пришить её к нижней части фартука. 3) Обработать бретели и пояс, соединить с основными деталями. 4) Обратотать нагрудник. 5) Соединить нагрудник с нижней частью фартука и поясом. 6) Настрочить отделочную тесьму. 7) Отутюжить изделие.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сплав содержит 3 части меди и 4 части цинка сколько цинка содержит сплав общей массой 84 кг?
Ответить
Українська мова
Розбір слова "летить"срочно пожалуйста!!!!
Ответить
Математика
Найдите сумму корней управлений: (x-18)-73=39 и 24+(y-52)=81, (65-x)+14=51и(у+16)+37= 284
Ответить
Українська література
Художнє означення це?
Ответить
Биология
Заполнить таблицу по биологии на тему: белая планария, первый столбик название, второй функция, третий среда обитания, четвертый дыхание.
Ответить