Помогите прошу!!! Проставьте последовательность пошива фартука : -обработать на??ладные карманы и соединить их с основной деталью -соединить бретели с нагрудником -обработать бретели и пояс -обработать нагрудник -обраб...
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Помогите прошу!!! Проставьте последовательность пошива фартука : -обработать на??ладные карманы и соединить их с основной деталью -соединить бретели с нагрудником -обработать бретели и пояс -обработать нагрудник -обработать нижнюю часть -соединить нижнюю часть фартука с нагрудником -пришить пояс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Обработать карманы, нашить их на нижнюю часть. 2) Обработать внешний срез оборки и пришить её к нижней части фартука. 3) Обработать бретели и пояс, соединить с основными деталями. 4) Обратотать нагрудник. 5) Соединить нагрудник с нижней частью фартука и поясом. 6) Настрочить отделочную тесьму. 7) Отутюжить изделие.
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