Найдите сумму корней управлений: (x-18)-73=39 и 24+(y-52)=81, (65-x)+14=51и(у+16)+37= 284
Математика
Найдите сумму корней управлений: (x-18)-73=39 и 24+(y-52)=81, (65-x)+14=51и(у+16)+37= 284
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-18) - 73 = 39; x = 39 + 73 + 18 = 130 24+(y-52) =81; x = 81 - 24 + 52 = 109 130 + 109 = 239 (65-x) + 14 = 51; -x = 51 - 14 - 65 x = -(-28) =28 (y+16) + 37 = 284 y = 284 - 37 - 16 = 231 231 + 28 = 259 239 и 259
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