Помогите сделать дз по русскому . Какая начальная форму у местоимений ему, от него, над ним , о нём , начальную форму местоимений нас, нами, к нам , начальную форму местоимений над тобой, тебя , к тебе

Русский язык
Помогите сделать дз по русскому . Какая начальная форму у местоимений ему, от него, над ним , о нём , начальную форму местоимений нас, нами, к нам , начальную форму местоимений над тобой, тебя , к тебе
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он    мы    ты   ..................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Зрительный зал имеет 360 мест. Сколько осталось свободный мест после того, как 8 гру??п по 42 человека в каждом заняли свои места? Пожалуста напиши...
Ответить
Английский язык
Помогите плиз, тот кто правильно и быстро напишет, тот и будет лучшим 5 задание
Ответить
Английский язык
Fill in the gaps with the correct verb form. My school is be near nairobi natiomal park.
Ответить
Физика
Михаил пошёл к соседке по молоко и когда пришёл осталось одно ведро на 5 литров. По??огите Михаилу поделить молоко в ведре на двое. Вы имеете ведро...
Ответить
Русский язык
Запиши числительные словами...22 сентября...xx век....7 упражнени...VIIIвек....III планета.I вагон....ПЕТРIII....IIМировая война....XIXстолетие...В...
Ответить