Помогите сделать дз по русскому . Какая начальная форму у местоимений ему, от него, над ним , о нём , начальную форму местоимений нас, нами, к нам , начальную форму местоимений над тобой, тебя , к тебе
Русский язык
Помогите сделать дз по русскому . Какая начальная форму у местоимений ему, от него, над ним , о нём , начальную форму местоимений нас, нами, к нам , начальную форму местоимений над тобой, тебя , к тебе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он мы ты ..................
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