Помогите плиз, тот кто правильно и быстро напишет, тот и будет лучшим 5 задание
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Помогите плиз, тот кто правильно и быстро напишет, тот и будет лучшим 5 задание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)can 2)Can 3)could 4)be able to 5)can 6) could 7)can,be able to 8)can 9)could 10)be able 11)can 12)cant 13)can 14)could
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