Решите пожалуйста 2.5 и 2.7!

Математика
Решите пожалуйста 2.5 и 2.7!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предполагается, что , в противном случае выражение тождественно верно для любого . А второе уравнение действительно не решается школьными методами. Путём несложных преобразований оно приводится к кубическому уравнению , не имеющему рациональных корней. Используя формулу Кардано, можно получить единственный действительный корень:
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