Решите пожалуйста 2.5 и 2.7!

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Предполагается, что , в противном случае выражение тождественно верно для любого . А второе уравнение действительно не решается школьными методами. Путём несложных преобразований оно приводится к кубическому уравнению , не имеющему рациональных корней. Используя формулу Кардано, можно получить единственный действительный корень: