Переметр прямоугольника равен64дм.Одна старана 14дм. Чему равна другая сторона?
Математика
Переметр прямоугольника равен64дм.Одна старана 14дм. Чему равна другая сторона?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 14*2=28 (дм) две первых стороны прямоугольника. 2) 64-28=36 (дм) две вторых стороны прямоугольника. 3) 36:2=18 (дм) вторая сторона прямоугольника. Ответ: 18 дм.
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