Сочинения на тему взаимное ответственность родителей и детей друг перед другом
Литература
Сочинения на тему взаимное ответственность родителей и детей друг перед другом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родители и дети-два компонента семьи. И у каждого его члена есть какие то обязательства друг перед другом. Родители всегда заботятся о своих детях, не важно каков их ребенок. они не бросят его в трудную минуту. Дети так же несут ответственность перед родителями. Ведь не всегда они будут молодыми и сильными. Будучи не только взрослым, но еще ребенком, мы должны помогать нашим родителям, ведь это очень важно.Это и называется нашей взаимной ответственновтью.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Каковы генотипы родителей и детей если у светловолосой женщины и темноволосого м??жчины в браке родилось трое темноволосых детей.Какова вероятность...
Математика
Русский язык
Докажите,что все данные ниже предложения являются сложноподчиненными:выделите г??авную и придаточную части.Поясните,в чем состоит различие между ...