Сочинения на тему взаимное ответственность родителей и детей друг перед другом

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Родители и дети-два компонента семьи. И у каждого его члена есть какие то обязательства друг перед другом. Родители всегда заботятся о своих детях, не важно каков их ребенок. они не бросят его в трудную минуту. Дети так же несут ответственность перед родителями. Ведь не всегда они будут молодыми и сильными. Будучи не только взрослым, но еще ребенком, мы должны помогать нашим родителям, ведь это очень важно.Это и называется нашей взаимной ответственновтью.