Определи , в каких утверждениях речь идёт: а)о простых веществах ,б) о сложных веществах : а)вода состоит из атомов водорода и кислорода , б)гвоздь изготовлен из железа, в)углекислый газ состоит из атомов углерода и кислор...
Химия
Определи , в каких утверждениях речь идёт: а)о простых веществах ,б) о сложных веществах : а)вода состоит из атомов водорода и кислорода , б)гвоздь изготовлен из железа, в)углекислый газ состоит из атомов углерода и кислорода , г)графит карандаша состоит из атомов углерода , д)глюкоза образована атомами углерода водорода и кислорода , е)алмаз и сажа состоят из атомов углерода .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
о простых веществах: б, г, е о сложных веществах: а, в, д
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Гайс помогите плиз Use the correct form of the verb in brackets in the active voice. Translate the sentences into Russian. 1. The rate of re...
Русский язык
Русский язык
В каком из слов окончание указывает на род и число? А)напечатаны В)потерял С)ве??елый Д)пишет Е)пролетарий