Определи , в каких утверждениях речь идёт: а)о простых веществах ,б) о сложных веществах : а)вода состоит из атомов водорода и кислорода , б)гвоздь изготовлен из железа, в)углекислый газ состоит из атомов углерода и кислор...

Химия

Определи , в каких утверждениях речь идёт: а)о простых веществах ,б) о сложных веществах : а)вода состоит из атомов водорода и кислорода , б)гвоздь изготовлен из железа, в)углекислый газ состоит из атомов углерода и кислорода , г)графит карандаша состоит из атомов углерода , д)глюкоза образована атомами углерода водорода и кислорода , е)алмаз и сажа состоят из атомов углерода .

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