Тетеревята были рябенькие и пушистые по членам

Русский язык
Тетеревята были рябенькие и пушистые по членам
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тетеревята- подлежащие, были-глагол, рябенькие и пушистые- прилогательное
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