Луковица - это видоизмененный корень, стебель, побег или видоизменённое корневище ?

Биология
Луковица - это видоизмененный корень, стебель, побег или видоизменённое корневище ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Луковица — это видоизмененный побег, с очень коротким стеблем, скрытым под слоями мясистых листьев. В первый год питательные вещества, производимые листьями, передвигаются к основанию каждого листа. 
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