Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Прихвостні чи прихвосні?
Українська мова
Прихвостні чи прихвосні?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильно писати прихвосні.
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Биология
Помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Математика
Решите уравнение: 74-(y+35)=26
Ответить
Русский язык
Проект на тему однозначные и многозначные слова
Ответить
Геометрия
Помогите пожалуйста решить, надо срочно , заранее спасибо ))
Ответить
Биология
Ребят помогите пожалуйста написала не правильно заставили переделать не понела как !!! : ))((
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск