Проект на тему однозначные и многозначные слова

Гость: Гость:

Слова, имеющие два и более лексических значения, на­зываются многозначными, например: рукав, уткнуться, допечь, источник. Слова, имеющие одно лексическое значение, называются однозначными, на Однозначные слова Торт, брюки, перпендикуляр Многозначные слова Коса: 1. У девушки 2. Та которой костя 3. Каменная уходит в море Кран: 1. Подъемный на стройке 2. Водопроводный на кухне Ручка: 1. Шариковая которой пишут 2. У двери 3. У малыша Соль: 1. Нота 2. Приправа Крем: 1. Для рук 2. В кондитерских изделиях пример: запах, заучить, лечебный.