5 пословиц с чередующейся гласной в корне
Русский язык
5 пословиц с чередующейся гласной в корне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мягко стЕлет, да жестко спать. Кто застИлает постель, тот в ней и спит (итальян. пословица) Дурак блЕщет умом, пока не заговорит. На руках и пальцы не рАвны. Сколько волка не корми - все рАвно в лес смотрит. Все рАвны детки - и пареньки, и девки. Не все рОвно, есть и горы. Ни свет, ни зАря. Работай до зОрьки, да не гуляй на вольке Ну вот
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