5 пословиц с чередующейся гласной в корне

Гость: Гость:

Мягко стЕлет, да жестко спать. Кто застИлает постель, тот в ней и спит (итальян. пословица) Дурак блЕщет умом, пока не заговорит. На руках и пальцы не рАвны. Сколько волка не корми - все рАвно в лес смотрит. Все рАвны детки - и пареньки, и девки. Не все рОвно, есть и горы. Ни свет, ни зАря. Работай до зОрьки, да не гуляй на вольке Ну вот