Продавец продаёт шапку за 10 руб. подходит покупатель и хочет купить шапку, но у него 25 руб. продавец посылае мальчика с этими 25 руб к соседке разменять. мальчик прибегает и отдаёт 10+10+5, продавец отдаёт шапку и сдачу 15 ру...

Математика

Продавец продаёт шапку за 10 руб. подходит покупатель и хочет купить шапку, но у него 25 руб. продавец посылае мальчика с этими 25 руб к соседке разменять. мальчик прибегает и отдаёт 10+10+5, продавец отдаёт шапку и сдачу 15 руб. через какое то время приходит соседка и говорит, что 25 руб. фальшивые, требует отдать ей деньги. ну что делать. продавец лезет в кассу и возвращает ей деньги. на сколько обманули продавца?

Автор: Гость