Продавец продаёт шапку за 10 руб. подходит покупатель и хочет купить шапку, но у него 25 руб. продавец посылае мальчика с этими 25 руб к соседке разменять. мальчик прибегает и отдаёт 10+10+5, продавец отдаёт шапку и сдачу 15 ру...

Математика
Продавец продаёт шапку за 10 руб. подходит покупатель и хочет купить шапку, но у него 25 руб. продавец посылае мальчика с этими 25 руб к соседке разменять. мальчик прибегает и отдаёт 10+10+5, продавец отдаёт шапку и сдачу 15 руб. через какое то время приходит соседка и говорит, что 25 руб. фальшивые, требует отдать ей деньги. ну что делать. продавец лезет в кассу и возвращает ей деньги. на сколько обманули продавца?
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Гость:
Мне кажется, на 25 рублей обманул
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