Написать название и изомеры ch3 -(ch3)c(ch3)-ch3 заранее спасибо
Химия
Написать название и изомеры ch3 -(ch3)c(ch3)-ch3 заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,2 диметил пропанСН3 - СН2 - СН2 - СН2 - СН3 пентанСН3 - СН(СН3) - СН2 - СН3 2 метил бутан
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