Определите типы химической связи и запишите схемы их образования для веществ: хлорида магния MgCl2, фтор F2,сероводорода H2S

Химия
Определите типы химической связи и запишите схемы их образования для веществ: хлорида магния MgCl2, фтор F2,сероводорода H2S
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Без схем. 1.Ионная 2.Ковалентно неполярная 3Ковалентно полярная
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