Определите типы химической связи и запишите схемы их образования для веществ: хлорида магния MgCl2, фтор F2,сероводорода H2S

Химия

Определите типы химической связи и запишите схемы их образования для веществ: хлорида магния MgCl2, фтор F2,сероводорода H2S

Автор: Гость