Які з наведених ознак характеризують правопорушення 1 суспільна небезпека чи шко??а; 2 винність; 3 гарантованість і державна охорона; 4 протиправність 5відповідність нормам права; варіанти відповіді: А(1,2,3),Б(2,3,4),В(1,2,4),...

Право
Які з наведених ознак характеризують правопорушення 1 суспільна небезпека чи шко??а; 2 винність; 3 гарантованість і державна охорона; 4 протиправність 5відповідність нормам права; варіанти відповіді: А(1,2,3),Б(2,3,4),В(1,2,4),Г(2,3,5) ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ ЛАСКАА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) винність. Обовязковою ознакою правопорушення є вина того, хто його скоїв. Вина може бути умисною.
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