На сколько увеличится температура воды массой 20 кг если ей передать всё количество теплоты от сгорания 2 кг дров

Физика

На сколько увеличится температура воды массой 20 кг если ей передать всё количество теплоты от сгорания 2 кг дров

Автор: Гость