На сколько увеличится температура воды массой 20 кг если ей передать всё количество теплоты от сгорания 2 кг дров
Физика
На сколько увеличится температура воды массой 20 кг если ей передать всё количество теплоты от сгорания 2 кг дров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изменится на 12 кг теплоты
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