Надо на английском описать что может сделать электрик.
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Надо на английском описать что может сделать электрик.
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Прокладка электрических сетей.- Laying of electrical networks. Монтаж электрического оборудования и кабелей.- Installation of electrical equipment and cables. Ремонтные работы с линиями электропередач. - Repairs to power lines. Ввод в эксплуатацию оборудования.- Putting into operation of the equipment.Прокладка электрических сетей в помещениях. - Laying of electrical networks indoors.Обучение персонала технике безопасности при работе с электрическими приборами и высоковольтными сетями. - Training of personnel safety when working with electrical equipment and high voltage networks. Обучение персонала правилам и методам оказания первой помощи при поражении электрическим током. - Training of personnel rules and first aid at electric shock.
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