Определите масштаб карты , на которой расстояние между населенными пунктами в 3 км., изображено отрезком 6 см.,
География
Определите масштаб карты , на которой расстояние между населенными пунктами в 3 км., изображено отрезком 6 см.,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1:50 000 масштаб........
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