Определите масштаб карты , на которой расстояние между населенными пунктами в 3 км., изображено отрезком 6 см.,

География
Определите масштаб карты , на которой расстояние между населенными пунктами в 3 км., изображено отрезком 6 см.,
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1:50 000 масштаб........
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста с 109 для девочек
Ответить
Химия
Помогите пожалуйста!!!
Ответить
Литература
Характеристика Чацкого , Мочанина и Фамусова
Ответить
Физика
Горизонтально летящая пуля массой 10 г попала в лежащий на гладкой горизонтальной поверхности деревянный брусок массой 500 г и застряла в нём. Како...
Ответить
Химия
Выбери правильные выражения : а)сложные вещества состоят из атомов одного вида, б)сложные вещества состоят из атомов разного вида , в)простых...
Ответить