Выбери правильные выражения : а)сложные вещества состоят из атомов одного вида, б)сложные вещества состоят из атомов разного вида , в)простых веществ известно больше,чем сложных, г)сложных веществ известно больше , чем прос...

Химия

Выбери правильные выражения : а)сложные вещества состоят из атомов одного вида, б)сложные вещества состоят из атомов разного вида , в)простых веществ известно больше,чем сложных, г)сложных веществ известно больше , чем простых, д)из простого вещества можно получить сложное вещество, е)сложное вещество может разложиться на простые вещества .

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