Выбери правильные выражения : а)сложные вещества состоят из атомов одного вида, б)сложные вещества состоят из атомов разного вида , в)простых веществ известно больше,чем сложных, г)сложных веществ известно больше , чем прос...
Химия
Выбери правильные выражения : а)сложные вещества состоят из атомов одного вида, б)сложные вещества состоят из атомов разного вида , в)простых веществ известно больше,чем сложных, г)сложных веществ известно больше , чем простых, д)из простого вещества можно получить сложное вещество, е)сложное вещество может разложиться на простые вещества .
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Гость:
Мне кажется г( так как сложные состоят из простых ) и е)
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