ПОЖАЛУЙСТА!!! ПОМОГИТЕ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ!! По данным характеристикам определите ст??ль речи:а) – отсутствие образности; - отсутствие выражения чувств автора; - наличие терминов; - точность, лаконичность. б) – точность и сжатость...
Русский язык
ПОЖАЛУЙСТА!!! ПОМОГИТЕ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ!! По данным характеристикам определите ст??ль речи:а) – отсутствие образности; - отсутствие выражения чувств автора; - наличие терминов; - точность, лаконичность. б) – точность и сжатость изложения; - отсутствие образности и изложения; - предписывающий характер изложения; - наличие специальных слов-штампов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) научный стиль 2) официально-деловой стиль
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