ПОЖАЛУЙСТА!!! ПОМОГИТЕ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ!! По данным характеристикам определите ст??ль речи:а) – отсутствие образности; - отсутствие выражения чувств автора; - наличие терминов; - точность, лаконичность. б) – точность и сжатость...

Русский язык

ПОЖАЛУЙСТА!!! ПОМОГИТЕ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ!! По данным характеристикам определите ст??ль речи:а) – отсутствие образности; - отсутствие выражения чувств автора; - наличие терминов; - точность, лаконичность. б) – точность и сжатость изложения; - отсутствие образности и изложения; - предписывающий характер изложения; - наличие специальных слов-штампов.

Автор: Гость