Хозяин на своём поле собрал 7 ц 20 кг помидоров.Из четвёртой части этих помидоров он сделал заготовки на зиму,а остальные расфасовал в корзины по 18 кг в каждую для продажи.Сколько ему понадобилось корзин?

Математика

Хозяин на своём поле собрал 7 ц 20 кг помидоров.Из четвёртой части этих помидоров он сделал заготовки на зиму,а остальные расфасовал в корзины по 18 кг в каждую для продажи.Сколько ему понадобилось корзин?

Автор: Гость