Хозяин на своём поле собрал 7 ц 20 кг помидоров.Из четвёртой части этих помидоров он сделал заготовки на зиму,а остальные расфасовал в корзины по 18 кг в каждую для продажи.Сколько ему понадобилось корзин?

Математика
Хозяин на своём поле собрал 7 ц 20 кг помидоров.Из четвёртой части этих помидоров он сделал заготовки на зиму,а остальные расфасовал в корзины по 18 кг в каждую для продажи.Сколько ему понадобилось корзин?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего-7ц 20 кг Заготовки - четвертая часть Расфасовал-?,по 18 кг в каждую 1) 7ц 20 кг= 720 кг 2) 720:4=180 кг -заготовки на зиму 3) 720-180=540 кг-остаток 4) 540:18=30 корзин Ответ: 30 корзин
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